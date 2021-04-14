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قادة الإمارات يهنئون روحاني بحلول رمضان

أخبار العالم العربي

قادة الإمارات يهنئون روحاني بحلول رمضان
Reuters
علم دولة الإمارات
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هنأ رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الرئيس الإيراني حسن روحاني بحلول شهر رمضان المبارك.

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وقالت وكالة الأنباء الرسمية "وام" اليوم الأربعاء أن "رئيس الدولة بعث برقية تهنئة إلى رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسن روحاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك".

كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس روحاني.

المصدر: وام 

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