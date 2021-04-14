 
مباشر
عاجل
تشاووش أوغلو: مرحلة جديدة تبدأ بين تركيا ومصر

السفارة الفرنسية تنفي التدخل في الشأن السياسي الجزائري

أخبار العالم العربي

السفارة الفرنسية تنفي التدخل في الشأن السياسي الجزائري
فيسبوك
السفير الفرنسي لدى الجزائر، فرانسوا غوييت
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q6i4

نفت السفارة الفرنسية في الجزائر ببيان لها، تدخل السفير الفرنسي، فرانسوا غوييت، في الشأن السياسي الجزائري.

إقرأ المزيد
أزمة بين الجزائر وفرنسا.. باريس متهمة بـ
أزمة بين الجزائر وفرنسا.. باريس متهمة بـ"الاستفزاز"

وأضافت السفارة الفرنسية في بيان، جاء ردا على مقال صدر في إحدى الصحف الوطنية، أن السفير فرانسوا غوييت، لم يحث أي حزب سياسي على اتخاذ موقف محدد من الانتخابات في الجزائر.

وأوضح نفس البيان أن "اللقاءات التي يقوم بها السفير مع مختلف التشكيلات السياسية تهدف إلى تقوية العلاقات بين البلدين، مضيفا أنها مهام يقوم بها كل سفير في منصبه".

وشدد البيان على أن السفير فرانسوا غوييت، يقوم بهذه المهام في إطار الاحترام التام للسيادة الجزائرية.

المصدر: صحيفة "الخبر" الجزائرية

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا