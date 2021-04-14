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محمد بن راشد يأمر بمكافأة إضافية لفئة محددة من الشعب الإماراتي

مال وأعمال

محمد بن راشد يأمر بمكافأة إضافية لفئة محددة من الشعب الإماراتي
CHRISTOPHER PIKE
محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي
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أصدر محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، أمرا يقضي بصرف مكافأة إضافية لملاك 2833 لوحة مركبة أجرة خاصة بالمواطنين.

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وأمر محمد بن راشد آل مكتوم بصفته حاكما لإمارة دبي، بصرف 14 مليونا و165 ألف درهم، مكافأة إضافية لملاك 2833 لوحة مركبة أجرة خاصة بالمواطنين، المشغلة من قبل مؤسسة "تاكسي دبي" وشركات الامتياز.

هذا وستبدأ هيئة الطرق والمواصلات في دبي تسليم مكافأة عام 2020 لمستحقيها خلال شهر رمضان المبارك، بالإضافة إلى المبالغ المستحقة لهم سنويا، وفق وكالة أنباء الإمارات.

من جانبه، شكر  المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، مطر محمد الطاير، رئيس مجلس الوزراء، وقال: "تعد المكافأة إحدى المبادرات الكريمة التي عودنا عليها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لاسيما في شهر رمضان المبارك، وحرص سموه على إدخال البهجة والسرور على أسر المشمولين بالمكرمة وذويهم في هذه الأيام المباركة".

المصدر: "وام"

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