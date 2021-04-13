زينة تشعل أزمة.. التتر يجبر ممثلي "كله بالحب" على الانسحاب

شهد مسلسل "كله بالحب" أزمة مع عرض أولى حلقاته الرمضانية، بعد أن قرر نجما العمل أحمد السعدني ومصطفى درويش الانسحاب احتجاجا على ظهور اسم الممثلة زينة على تتر المسلسل 3 مرات.

ووصف أحمد السعدني ما حدث بـ"المهزلة" لعدم الالتزام بالعقد المبرم معهم، ويأتي ذلك بمجرد عرض الحلقة الأولى من العمل ليعلن انسحابه بشكل رسمي والتقدم بشكوى إلى نقابة المهن التمثيلية ضد شركة إنتاج المسلسل للخرق الواضح للعقد، متمسكا بكافة حقوقه المادية مبديا أسفه لجماهير رمضان.

وأعلن أحمد السعدني انسحابه من المسلسل الذي تشاركه بطولته الفنانة زينة، وكتب على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أعلن بشكل رسمي انسحابي من المسلسل المهزلة، وتقدمي بشكوي رسمية للنقيب الدكتور أشرف زكي ضد شركة الإنتاج، للخرق الواضح للعقد الموقع مع الشركة، متمسكا بكل حقوقي المادية وآسف للإزعاج مرة أخرى ورمضان كريم".

وقال مصدر مقرب من السعدني لـ"المصري اليوم"، إن زينة تتدخل في المونتاج، فيما وعد المنتح أحمد السعدني أن يكون له "بوستر" بمفرده في العمل، وهو ما لم يحدث.

وكان السعدني قد هاجم زينة من قبل، وكتب عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك": "للأسف شركة الإنتاج ما التزمتش معايا باتفاقها اللي على أساسه وافقت أشتغل وكان شرط أساسي لقبولي الشغل معاهم، والحقيقة أول مرة أشوف تصميم دعاية عمل فني من أفيشات وبرومو بتعمله زميلة في العمل، طول عمري كنت فاكرها من اختصاص شركة الإنتاج".

وبعد انسحاب السعدني، أعلن الفنان مصطفي درويش انسحابه أيضا من المسلسل نفسه، وكتب تدوينة قال فيها: "أعلن انسحابي من مسلسل "كله بالحب" ورفع قضية على الشركة المنتجة لإخلالها بشروط التعاقد".

ولم يكتف درويش بذلك بل هاجم الفنانة زينة بشكل مباشر، وكتب قائلا "هو فيه شركة تحط اسم ممثلة ونجمة عمل 3 مرات على التتر وتيجي على باقي نجوم العمل.. ماكنتوش سميتوه كله بالحب، كنتو سموه كله بالزينة.. غلطة ندمان عليها فعلا وأنا بعرف آخد حقي كويس وبطريقتي".

كما دخلت الفنانة آيتن عامر على الخط، وعلقت على انسحاب أحمد السعدني ومصطفي درويش من مسلسل "كله بالحب"، من خلال بوست ساخر نشرته عبر "فيسبوك"، حيث كتبت: "خدوني معاكو والنبي.. موسم الانسحاب".

كانت خلافات قد حدثت مؤخرا بين آيتن عامر وريهام حجاج بطلة عمل "وكل ما نفترق" بسبب تدخل الأخيرة المستمر في العمل، وذلك بعد انسحاب كريم العدل مخرج العمل ومحمد أمين راضي المؤلف بسببها أيضا.

المصدر: سائل إعلام مصرية