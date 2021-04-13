الجيش المصري يتدرب على تنفيذ عملية عسكرية في إحدى جزر البحر الأحمر

أعلنت القوات المسلحة المصرية تنفيذ المشروع التدريبي "الفاتح - 2021" الذي تنفذه إحدى وحدات المنطقة الجنوبية العسكرية.

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وقالت القوات المصرية إن التدريب شهده رئيس أركان حرب الجيش الفريق محمد فريد، حيث تضمنت المرحلة الرئيسية للمشروع التدريبي عرض الإجراءات المنفذة أثناء مرحلة التحضير والتنظيم للمعركة والتحرك للتغلب على عناصر نطاق الأمن ودفع القوة الرئيسية لتحقيق المهام المخططة.

وأوضحت أن التدريب شهد التخطيط لتطهير إحدى جزر البحر الأحمر وقرية حدودية من العناصر الإرهابية المتسللة، وتنفيذ رمايات غير نمطية بالذخيرة الحية، وقد ظهر خلال المرحلة ما وصلت إليه العناصر المشاركة من مهارات قتالية عالية ودقة فى تنفيذ المهام المخططة والطارئة بكفاءة عالية.

وناقش رئيس أركان حرب القوات المسلحة مع عدد من القادة والضباط المشاركين بالمشروع أسلوب تنفيذهم للمهام المكلفين بها، وقام بفرض عدد من المواقف التكتيكية الطارئة للتأكد من قدرتهم على اتخاذ القرار السليم لمواجهة التغيرات الحادة والسريعة أثناء سير المعركة.

المصدر: RT