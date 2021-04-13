200 ألف توقيع لمنح مواطن مصري الجنسية الإيطالية لإخراجه من السجن بمصر

أعلن عضو مجلس النواب من الحزب الديمقراطي الإيطالي، فيليبو سينسي، أن الالتماس لصالح منح الجنسية الإيطالية للناشط المصري باتريك زكي قد تجاوز 200 ألف توقيع.

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وقال البرلماني الإيطالي: "سنبقى صامدين 200 ألف مرة، وغدا سنقدم التماسا سيكون أقوى في مجلس الشيوخ من أجل منح المواطنة والحرية لباتريك زكي".

وكتب عضو مجلس النواب من الحزب الديمقراطي، فيليبو سينسي، على (تويتر) الثلاثاء، معيدًا نشر موقع (Change.org) الذي يعلن أن الالتماس لصالح منح الجنسية الإيطالية لباتريك زكي قد تجاوز 200 ألف توقيع.

وكان الناشط الحقوقي باتريك جورج زكي، قد تم إيقافه في مصر يوم 7 فبراير 2020 فور وصوله من إيطاليا، من قبل قوات الشرطة على ذمة التحقيق معه بتهمة نشر أخبار وإشاعات وبيانات كاذبة، وهو من مواليد مدينة المنصورة عام 1993، من أب وأم مصريين مسيحيين، ويدرس في جامعة بولونيا (شمال إيطاليا).

المصدر: وكالة "آكي" الإيطالية