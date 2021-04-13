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الحشد الشعبي يطيح بشبكة "إرهابية" خططت لهجمات في نينوى

أخبار العالم العربي

الحشد الشعبي يطيح بشبكة
أرشيف
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أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق، اليوم الثلاثاء، الإطاحة بشبكة "إرهابية" كانت تخطط لشن هجمات في محافظة نينوى شمالي البلاد.

وذكرت الهيئة في بيان صحفي: "بناء على معلومات استخبارية دقيقة وبحسب مذكرات إلقاء قبض، نفذت قوة مشتركة من قيادة عمليات نينوى في الحشد الشعبي واستخبارات اللواء 30 ومعاونية استخبارات الحشد عملية أمنية محكمة".

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وأضافت، أن "القوة المشتركة تمكنت من اعتقال ستة من العناصر الإرهابية المطلوبة للقضاء وفق مذكرات اعتقال، وسلمت للجهات الأمنية وفق مذكرات تسليم رسمية".

 

المصدر: RT

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