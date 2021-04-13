الحشد الشعبي يطيح بشبكة "إرهابية" خططت لهجمات في نينوى

أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق، اليوم الثلاثاء، الإطاحة بشبكة "إرهابية" كانت تخطط لشن هجمات في محافظة نينوى شمالي البلاد.

وذكرت الهيئة في بيان صحفي: "بناء على معلومات استخبارية دقيقة وبحسب مذكرات إلقاء قبض، نفذت قوة مشتركة من قيادة عمليات نينوى في الحشد الشعبي واستخبارات اللواء 30 ومعاونية استخبارات الحشد عملية أمنية محكمة".

إقرأ المزيد

وأضافت، أن "القوة المشتركة تمكنت من اعتقال ستة من العناصر الإرهابية المطلوبة للقضاء وفق مذكرات اعتقال، وسلمت للجهات الأمنية وفق مذكرات تسليم رسمية".

المصدر: RT