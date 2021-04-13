هلال رمضان يظهر تحت الماء في العقبة الأردنية (فيديو)
احتفلت جمعية العقبة للغوص في الأردن بقدوم شهر رمضان على طريقتها الخاصة، ووجهت التهنئة من تحت الماء.
ونشرت صحيفة "الغد" التي تصدر في العاصمة الأردنية عمان، مقطع فيديو في "تويتر"، يظهر غواصين تحت الماء، يلبسون الزي الأردني، ويحملون لافتة مكتوب عليها "جمعية العقبة للغوص..كل عام وأنتم بخير بحلول شهر رمضان المبارك"، على أنغام الأنشودة الرمضانية "مرحب مرحب يا هلال"، وعلى جانبيها أعلام أردنية.
مباركة رمضانية من تحت الماء.. جمعية العقبة للغوص تحتفل بقدوم الشهر الفضيل -(شاهد)#الغد#الأردن#رمضان_مباركpic.twitter.com/xu8Wgn1NV7— جريدة الغد (@AlghadNews) April 13, 2021
كما يظهر الفيديو أحد الغواصين وهو يحمل مجسم لهلال مع "فانوس" رمضان ويغوص، فيما يحمل غواصا آخر مجسم "فانوس" رمضاني أيضا، ويغوص غواص آخر تحت الماء ويحمل مجسم هلال أيضا.
وفي نهاية الفيديو يظهر أحد الغواصين يقوم بصب القهوة العربية لغواص آخر.
المصدر: RT