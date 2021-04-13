هلال رمضان يظهر تحت الماء في العقبة الأردنية (فيديو)

احتفلت جمعية العقبة للغوص في الأردن بقدوم شهر رمضان على طريقتها الخاصة، ووجهت التهنئة من تحت الماء.

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ونشرت صحيفة "الغد" التي تصدر في العاصمة الأردنية عمان، مقطع فيديو في "تويتر"، يظهر غواصين تحت الماء، يلبسون الزي الأردني، ويحملون لافتة مكتوب عليها "جمعية العقبة للغوص..كل عام وأنتم بخير بحلول شهر رمضان المبارك"، على أنغام الأنشودة الرمضانية "مرحب مرحب يا هلال"، وعلى جانبيها أعلام أردنية.

كما يظهر الفيديو أحد الغواصين وهو يحمل مجسم لهلال مع "فانوس" رمضان ويغوص، فيما يحمل غواصا آخر مجسم "فانوس" رمضاني أيضا، ويغوص غواص آخر تحت الماء ويحمل مجسم هلال أيضا.

وفي نهاية الفيديو يظهر أحد الغواصين يقوم بصب القهوة العربية لغواص آخر.

المصدر: RT