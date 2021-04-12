جمعوا 67 مليون جنيه.. إحالة 10 متهمين أصدروا عملات رقمية لمحكمة الجنايات الاقتصادية

أحالت محكمة الجنايات الاقتصادية في مصر 10 متهمين أصدروا عملات "بيتكوين" و"إكس كوين" الرقمية المشفرة وجمعوا 67 مليون جنيه.

وأمر النائب العام المستشار حماده الصاوي بإحالة 10 متهمين إلى محكمة الجنايات الاقتصادية المختصة لمعاقبتهم على ما نسب إليهم من "توجيههم الدعوة إلى المواطنين بأشخاصهم وعن طريق شبكة المعلومات الدولية لجمع أموالهم بدعوى توظيفها واستثمارها في أنشطة شركتي "مجموعة X-first للتجارة العامة والبرمجيات"، و"X للصناعات والاستثمارات"، حال كون الشركتين غير مسجلتين بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية لمباشرة هذا النشاط، وتلقيهم لذلك أموالا من المواطنين بلغت جملتها 66 مليونا و811 ألفا و407 جنيهات، و1650 دولارا، لتوظيفها في أنشطة الشركتين وإصدار عملات مشفرة ونقود إلكترونية والاتجار فيها والترويج لها، وامتناعهم عن رد تلك المبالغ المستحقة للمجني عليهم".

وأوضحت النيابة العامة في بيان الاثنين أن "المتهمين أصدروا عملات إلكترونية "بيتكوين" و"إكس كوين" وتاجروا فيها وروجوا لها، فضلا عن إنشائهم وتشغيلهم منصات لتداولها ومباشرة الأنشطة المتعلقة بها بدون ترخيص، وكذا تشغيلهم وتقديمهم من خلال الشركتين المشار إليهما نظام وخدمة الدفع الإلكتروني المسماة (X-First) لتقديم خدمات الدفع من خلالها داخل الجمهورية بدون ترخيص، وإنشاؤهم وإدارتهم واستخدامهم مواقع إلكترونية غير مرخص بها وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي بقصد ارتكاب تلك الجرائم".

وكانت نيابة الشؤون المالية والتجارية بمكتب النائب العام قد أقامت الدليل قبل المتهمين من شهادة تسعة وأربعين شاهدا، وإقرارات أربعة متهمين في التحقيقات، وما ثبت بتقارير هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بشأن فحص المواقع والحسابات الإلكترونية المستخدمة في ارتكاب الجرائم المشار إليها، وما ثبت بتقرير الهيئة الوطنية للإعلام بشأن فحص مقاطع مصورة للمتهمين تثبت إدانتهم، وما ثبت من إفادات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة العامة للرقابة المالية، والبنك المركزي، وما تبين للنيابة العامة من فحص إيصالات إيداعات وتحويلات بنكية مقدمة من المجني عليهم، وفحص أجهزة إلكترونية بحوزة بعض المتهمين.

المصدر: RT