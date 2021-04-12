السيسي يهنئ سعيّد بحلول رمضان المبارك

أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في اتصال هاتفي أجراه مع نظيره التونسي قيس سعيّد للتهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان، عن تمنياته لتونس بدوام التقدم والاستقرار.

من جانبه، أعرب سعيد عن خالص شكره وامتنانه للسيسي على التهنئة، وكذلك على حسن الاستقبال وكرم الضيافة خلال زيارته الأخيرة إلى القاهرة، متمنيا لمصر وشعبها دوام التقدم والازدهار.

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وكان السيسي نشر عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تعليقا على زيارة سعيد إلى مصر، التي اختتمت أمس الأحد.

وقال إنه "حرص على توديع أخيه الرئيس التونسي قيس سعيد، بعد انتهاء زيارته إلى بلده الثاني مصر، والتي أكدت عمق علاقات المودة والأخوة بين مصر وتونس".

وأضاف: "تبادلنا معا النقاش حول أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، مع التأكيد على أهمية التضامن والتكاتف في مواجهة التحديات المشتركة".

المصدر: RT