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الدبيبة: نبحث عن علاقات استراتيجية، على أساس العلاقات المشتركة مع كل الدول الصديقة والجارة

أردوغان والدبيبة يوقعان 5 مذكرات تفاهم بين أنقرة وطرابلس

أخبار العالم العربي

أردوغان والدبيبة يوقعان 5 مذكرات تفاهم بين أنقرة وطرابلس
aa.com.tr
المؤتمر الصحفي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة
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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التوقيع على 5 مذكرات تفاهم مع رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، أثناء زيارة الأخير إلى أنقرة.

وقال أردوغان في مؤتمر صحفي مشترك، عقب توقيع الاتفاقيات: "أتفقنا على نقاط عدة من بينها التواصل وتعزيز علاقات التعاون الثنائية بين البلدين".

وأضاف: "شملت الاتفاقيات الموقعة عدة مجالات وهي التعليم والطاقة والإعلام وإعادة الإعمار".

وتابع: "قدمنا دعمنا المتواصل طوال الفترة الماضية لجهود الحل السياسي في ليبيا منذ مؤتمر برلين في ألمانيا ولحد الآن، وشمل كافة أطياف الشعب الليبي،ونركز جهودنا على إيصال البلاد إلى بر الأمان، وسنستمر لحد إجراء الانتخابات في ليبيا".

المصدر: "الأناضول" 

يتبع...

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