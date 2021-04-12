إطلاق اسم محمد بن زايد على أطول شارع سريع في إندونيسيا (صور + فيديو)

وجه رئيس إندونيسيا جوكو ويدودو بإطلاق اسم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي على شارع رئيسي في إندونيسيا، تقديرا خاصا له وفي إطار العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين.

وشارك براتيكنو وزير الشؤون الرئاسية وباسوكي هادملجينو وزير الإسكان والأشغال العامة في إندونيسيا اليوم في حفل تسمية الشارع بحضور عبد الله سالم الظاهري سفير الإمارات لدى جمهورية إندونيسيا ورابطة الآسيان، وعدد من كبار المسؤولين بوزارة النقل ووزارة الخارجية الإندونيسية والحكومة المحلية بإقليمي جاكرتا وجاوا الغربية.

وقال وزير الشؤون الرئاسية الإندونيسية في كلمة بهذه المناسبة: "استجابة لتوجيهات الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا، نعلن تغيير اسم شارع "جاكرتا - تشيكامبيك" ليصبح "شارع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان" وذلك بدءا من اليوم".

وأوضح أن الحكومة الإندونيسية قررت إطلاق اسم الشيخ محمد بن زايد على هذا الطريق الاستراتيجي والحيوي، تقديرا للعلاقات المتميزة بين البلدين.

وأضاف أن العلاقات الثنائية بين البلدين تشهد تطورات ملحوظة في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية منذ أن بدأت في عام 1976"، مشيرا إلى أن دولة الإمارات أصبحت من أكبر الدول المستثمرة في إندونيسيا، بعد إعلانها مؤخرا استثمار 10 مليارات دولار في صندوق الثروة السيادي الإندونيسي.

من جهته أكد عبد الله سالم الظاهري أن إطلاق اسم الشيخ محم على هذا الشارع الاستراتيجي يعكس العلاقات المتميزة بين الإمارات وإندونيسيا، وأواصر الأخوة والصداقة التي تجمع بين قيادة البلدين.

ويعتبر "شارع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان" من الشوارع الاستراتيجية والهامة في إندونيسيا ويبلغ طوله 37 كم، وتم افتتاحه في 12 ديسمبر 2019 من قبل الرئيس الإندونيسي، ويعد أطول شارع علوي معلق في إندونيسيا، وأطول طريق سريع معلق مزدوج في جنوب شرق آسيا.

ويربط الشارع العاصمة جاكرتا بأهم المدن والمناطق السياحية والاقتصادية الحيوية في باندونغ وبكاسي وكروانغ بإقليم جاوا الغربية، علاوة على كونه جزءا من الطريق السريع الذي يستغل لحركة الناس والبضائع بين العاصمة الإندونيسية وإقليمي جاوا الوسطى وجاوا الغربية.

جدير بالذكر أن ولي عهد أبو ظبي وجه في أكتوبر 2020 ببناء مسجد في حي السفارات بأبو ظبي يحمل اسم رئيس إندونيسيا جوكو ويدودو، وإطلاق اسم الرئيس الإندونيسي على شارع المعارض سابقا أحد أهم شوارع العاصمة أبو ظبي.

وام

وام

المصدر: وام