السعودية تعلن غدا الثلاثاء أول أيام شهر رمضان

أعلنت المحكمة العليا في السعودية أن يوم غد الثلاثاء هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

وكانت وسائل إعلام سعودية أفادت مساء يوم أمس الأحد بأن المملكة أعلنت تعذر رؤية هلال شهر رمضان المبارك في مرصدين حكوميين، وأن يوم الاثنين هو المتمم لشهر شعبان.

وأعلنت معظم الدول العربية والإسلامية والهيئات الإسلامية في العالم، يوم أمس أن الثلاثاء 13 أبريل أول أيام شهر رمضان المبارك، بعد أن تعذر رؤية الهلال مساء الأحد.

المصدر: "واس" + RT