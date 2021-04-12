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الجيش الإسرائيلي يصيب مهربا بالرصاص على الحدود المصرية

أخبار العالم العربي

الجيش الإسرائيلي يصيب مهربا بالرصاص على الحدود المصرية
Reuters
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قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إن جنوده أطلقوا النار على سيارة كانت تشارك في عملية تهريب بالقرب من الحدود مع مصر.

وذكر بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي، بأن الجيش "أحبط عملية تهريب على الحدود المصرية، وخلال ذلك رصدت قوة عسكرية سيارة أحد المهربين تتجه نحوهم بسرعة، ما حدا بالجنود إلى إطلاق النار على إطارات السيارة بهدف توقيفها، ونتيجة لذلك أصيب أحد المشتبه بهم ويتلقى العلاج في المكان"، مشيرا إلى أنه "تم فتح تحقيق في الحادث".

المصدر: RT

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