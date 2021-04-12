شمخاني لمسؤول عراقي: هناك معلومات موثقة تثبت دعم واشنطن لـ"داعش"

أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، اليوم الاثنين، وجود معلومات موثقة تثبت دعم الولايات المتحدة الأمريكية لـ"داعش" لتوتير الوضع الأمني في العراق.

وقال خلال استقباله مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي في طهران، إن "هناك معلومات تثبت دعم واشنطن لإعادة انتشار داعش عناصره في مناطق مختلفة من العراق لتوتير الوضع الأمني بهدف بقاء القوات الامريكية في هذا البلد".

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وأضاف، أن "الإسراع في تنفيذ قانون البرلمان العراقي بشأن خروج القوات الأمريكية من العراق سيساهم في تقوية وتعزيز الاستقرار في المنطقة، كما أن التواجد العسكري الأمريكي يعد من أبرز عوامل الإرهاب وعدم الاستقرار".

وأشار شمخاني إلى أن "اغتيال قادة المقاومة الشهيدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس يكشف بوضوح دور أمريكا في دعم وتقوية الإرهاب التكفيري، كما أن متابعة موضوع محاكمة المدبرين والمنفذين لهذه الجريمة الإرهابية وإنزال العقاب اللازم بهم من أولويات التعاون الأمني بين طهران وبغداد".

ويعمل تنظيم "داعش" في الآونة الأخيرة على إعادة بعض نشاطاته في المناطق المحررة من خلال استهداف القوات الأمنية العراقية.

المصدر: "إرنا" + RT