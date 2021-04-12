الإعدام لأربعة "إرهابيين" فجروا سيارة مفخخة شمالي العراق

أصدرت محكمة جنايات محافظة صلاح الدين شمالي العراق، اليوم الاثنين، حكما بالإعدام شنقا لأربعة "إرهابيين" فجروا سيارة مفخخة في المحافظة.

وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى، أن "حكم الإعدام صدر بحق أربعة إرهابيين اشتركوا بتفجير سيارة مفخخة قرب محطة الوقود داخل مدينة تكريت".

وأضاف، أن "العملية استهدفت آمر أفواج صلاح الدين مما أدى إلى استشهاد مواطن وجرح عميد في القوات الأمنية و33 منتسبا من أفراد حمايته".

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وأشار المجلس إلى أن "العصابة قامت بزرع عبوة ناسفة للتمويه وبعد تجمع القوات الأمنية فجرت السيارة المفخخة".

وأكد البيان، أن "محكمة جنايات صلاح الدين أصدرت حكما بالإعدام شنقا وفقا لأحكام المادة الرابعة /1 وبدلالة الثانية /1،2،3 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".

المصدر: RT