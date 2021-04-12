 
مباشر

أستاذ مناخ سعودي يكشف عن وقت اقتران الشمس والقمر "المحاق" وساعة "ولود" الهلال وغروبه

أخبار العالم العربي

أستاذ مناخ سعودي يكشف عن وقت اقتران الشمس والقمر
Reuters STR New
سعوديون يحتفلون بآخر أيام عيد الفطر في الرياض.
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q5x5

كشف عبد الله المسند، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية، عن الوقت الذي تم فيه الاقتران بين الشمس والقمر "المحاق"، معلنا عن "ولود الهلال" محددا وقت غروبه.

إقرأ المزيد
لم يولد الهلال بعد.. أستاذ مناخ سعودي يحدد
لم يولد الهلال بعد.. أستاذ مناخ سعودي يحدد "غرة" شهر رمضان (صور)

وقال عبد الله المسند، أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، في "تويتر": "اليوم 30 شعبان (بالتقويم الهجري)، وعند الساعة 05:31 من فجر اليوم (بالتوقيت المحلي)، تم الاقتران بين الشمس والقمر (المحاق)، ومن ثم ولد الهلال، وعليه فالهلال سيغرب مساء اليوم بعد الشمس في كل المناطق في السعودية، وفي مكة سيغرب بعد الشمس بنحو 24 دقيقة".

وأكمل المسند موضحا: "وعليه احتمال قوي في حال خلو السماء من الغبار والسحب مساء اليوم أن يتقدم للشهادة نفر من المترائين، سيما وأن الهلال له مكث فوق الأفق الغربي، فتكون غرة رمضان يوم غد الثلاثاء (في حال كون السماء صافية)، وموعد اكتمال القمر بدرا صباح الثلاثاء 15 رمضان (بالتقويم الهجري)، عند الساعة 06:31 صباحا (بالتوقيت المحلي)، والله أعلم".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا