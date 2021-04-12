أستاذ مناخ سعودي يكشف عن وقت اقتران الشمس والقمر "المحاق" وساعة "ولود" الهلال وغروبه

كشف عبد الله المسند، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية، عن الوقت الذي تم فيه الاقتران بين الشمس والقمر "المحاق"، معلنا عن "ولود الهلال" محددا وقت غروبه.

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وقال عبد الله المسند، أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، في "تويتر": "اليوم 30 شعبان (بالتقويم الهجري)، وعند الساعة 05:31 من فجر اليوم (بالتوقيت المحلي)، تم الاقتران بين الشمس والقمر (المحاق)، ومن ثم ولد الهلال، وعليه فالهلال سيغرب مساء اليوم بعد الشمس في كل المناطق في السعودية، وفي مكة سيغرب بعد الشمس بنحو 24 دقيقة".

اليوم 30 شعبان،

وعند الساعة 05:31 من فجر اليوم تم الاقتران بين الشمس والقمر (المحاق)،

ومن ثم ولد #الهلال،

وعليه فالهلال سيغرب مساء اليوم ⬅️بعد➡️ الشمس في كل المناطق في #السعودية،

وفي #مكة سيغرب بعد الشمس بنحو 24 دقيقة،

وعليه احتمال قوي في حال خلو السماء من ...

(يتبع) pic.twitter.com/asVFhnbzZp — أ.د. عبدالله المسند (@ALMISNID) April 12, 2021

وأكمل المسند موضحا: "وعليه احتمال قوي في حال خلو السماء من الغبار والسحب مساء اليوم أن يتقدم للشهادة نفر من المترائين، سيما وأن الهلال له مكث فوق الأفق الغربي، فتكون غرة رمضان يوم غد الثلاثاء (في حال كون السماء صافية)، وموعد اكتمال القمر بدرا صباح الثلاثاء 15 رمضان (بالتقويم الهجري)، عند الساعة 06:31 صباحا (بالتوقيت المحلي)، والله أعلم".

وعليه احتمال قوي في حال خلو السماء من الغبار والسحب مساء اليوم أن يتقدم للشهادة نفر من المترائين، سيما وأن #الهلال له مكث فوق الأفق الغربي

فتكون غرة #رمضان يوم غد الثلاثاء (في حال كون السماء صافية)



وموعد اكتمال القمر بدراً صباح الثلاثاء 15 رمضان عند الساعة 06:31 ص والله أعلم. pic.twitter.com/PR49m4cBfG — أ.د. عبدالله المسند (@ALMISNID) April 12, 2021

المصدر: RT