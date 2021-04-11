قررت سلطات ميناء الإسكندرية يوم الأحد إعادة فتح مينائي الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة البحرية، بعد وصول سرعة الرياح وارتفاع الأمواج إلى معدلات تسمح بحركة السفن بشكل آمن.

وقال أحمد بريقع المتحدث باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، إن إدارات الميناء المختصة بدأت بإدخال السفن الراسية على المخطاف الخارجي طبقا لأولوية رسوها.

من جانبه، وجه الربان طارق شاهين رئيس هيئة ميناء الإسكندرية جميع الإدارات بتوخي الحذر والالتزام بشروط السلامة والصحة المهنية وذلك للحفاظ على الأرواح والممتلكات، ودخول وخروج السفن والشاحنات والبضائع من وإلى الميناء بشكل آمن.

وكانت الإسكندرية قد تعرضت لسوء الأحوال الجوية على مدار اليومين الماضيين، حيث شهدت المدينة نشاطا للرياح وانخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة.

ناصر حاتم ـ القاهرة

المصدر: RT