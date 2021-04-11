مصر.. تأجيل محاكمة المتهمين في خلية "أحرار الشام"

أجلت الدائرة الثالثة إرهاب في مصر محاكمة المتهمين في خلية "أحرار الشام" في القضية رقم 142 لسنة 2021 جنايات لجلسة 27 إبريل لسماع الشهود.

وتبين من خلال الأوراق أن المتهمين هم هشام أحمد عبد الرحمن (عامل) مكنى بـ"أبو آسيا المصري"، وعبد الرحمن عبد العليم سعيد محاسب، محمد عبد الفتاح أحمد (مالك حانوت) المكنى بـ"أبوحذيفة"، وسيف سلامة محمد (عامل) أحمد ربيع رشاد (طالب) رمضان السيد شعبان (كهربائي) رمضان السيد صالح (طالب) فاطمة السيد السيد (ربة منزل).

وكشف أمر الإحالة أن المتهم الخامس طفل لم يبلغ الثامنة عشرة وقت ارتكاب الجريمة، وتولى المتهم الأول قيادة في جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

كما شمل أمر الإحالة قيام المتهمين بالاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي بأن تولي تأسيس وإدارة خلية بالجماعة المسماة "أحرار الشام" التي تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم، واستهداف المنشآت العامة وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية.

المصدر: صحيفة "البلد" المصرية