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أردوغان: نريد أن تحل روسيا وأوكرانيا خلافاتهما عبر المفاوضات في أقرب وقت

أخبار العالم العربي

أردوغان: نريد أن تحل روسيا وأوكرانيا خلافاتهما عبر المفاوضات في أقرب وقت
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الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، أن تركيا تريد أن تحل روسيا وأوكرانيا خلافاتهما عبر المفاوضات في أقرب وقت من أجل استقرار وأمن المنطقة.

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وفي كلمة ألقاها خلال لقاء مع أعضاء من "اتحاد الديمقراطيين الدوليين" (الجناح الشبابي من حزب العدالة والتنمية الحاكم)، في مكتب الرئاسة التركية بقصر "دولمه بهتشه" في مدينة اسطنبول، أكد أردوغان أن بلاده تبذل "جهودا في هذا الاتجاه".

وأمس السبت أجرى أردوغان في اسطنبول مباحثات مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، وذلك بعد يوم من إجراء اتصال هاتفي بين الرئيسين التركي والروسي.

المصدر: "الأناضول"

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