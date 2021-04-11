السفير الروسي يوجه رسالة مصورة للمصريين

هنأ غيورغى بوريسينكو، سفير روسيا في القاهرة، المصريين بحلول شهر رمضان الكريم، مشيرا إلى أن هذا الشهر "يربط بلدينا روحيا وتاريخيا"، ويحتفل بحلوله ملايين المسلمين في روسيا أيضا.

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جاء ذلك فى بيان نشرته سفارة روسيا في القاهرة على صفحتها في"فيسبوك" اليوم الأحد، لتهنئة الشعب المصرى بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.

وقال السفير في البيان: "تعتبر هذه الفترة خاصة لجميع المسلمين وتتسم بالقيم الروحية الحيوية وتجمع أفراد الأسرة، فهو شهر السلام والرحمة وفترة نقاء الروح"، لافتا إلى احتفال روسيا بشهر رمضان حيث تبلغ نسبة المسلمين 15 % من تعداد سكانها.

وأضاف أن روسيا ومصر مرتبطتان بتعاون وثيق منذ أواسط القرن الماضي في العديد من المجالات، وأن العلاقات بين البلدين بلغت مستوى التعاون الاستراتيجى، مضيفا أنه "تم إعلان عام 2021 عام التعاون الإنسانى بين روسيا ومصر ومن المخطط تنفيذ برنامج مكثف يتيح للمصريين والروس على حد سواء فرصة التعرف على التاريخ والثقافة".

وأكد السفير أن روسيا تفتخر بعلاقات الصداقة مع مصر "وتتمنى لجميع المسلمين الذين يحتفلون بحلول شهر رمضان فى الأراضى المصرية المباركة صوما مقبولا وصحة وسعادة".

المصدر: صفحة السفارة الروسية في "فيسبوك"