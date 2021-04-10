عباس: رغم المعاناة والظلم نحتفل ببيت لحم عاصمة للثقافة العربية

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إنه رغم المعاناة والظلم والقمع جراء الاحتلال الإسرائيلي المرير للأرض والمقدسات، إلا أننا عقدنا العزم على الاحتفال ببيت لحم عاصمة للثقافة العربية.

وأكد في كلمة بثها تلفزيون فلسطين بمناسبة إطلاق فعاليات بيت لحم عاصمة للثقافة العربية، مواصلة الكفاح من أجل تحقيق العدالة والكرامة والحرية وتجسيد الدولة المستقلة للشعب الصامد، ليعيش في سلام على أرضه وأرض أجداده.

واعتبر محمود عباس أن اختيار بيت لحم عاصمة للثقافة العربية يأتي للتأكيد على أصالة الهوية الثقافية الفلسطينية، وهي رسالة فلسطين إلى عمقها العربي في ظل كل التحديات التي تعصف بالمنطقة العربية.

وقال: "سنبقى صامدين في القدس وبيت لحم وكل فلسطين، إلى أن ينتهي الاحتلال، وتتحقق الحرية والأمل والسلام وتبزغ شمس الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها الأبدية القدس الشرقية".

وثمن الرئيس عباس جهود الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والمدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" محمد ولد اعمر، لاعتماد 2021 عام فعاليات بيت لحم عاصمة للثقافة العربية 2020، بعد أن تأجل هذا الحدث سنة كاملة على خلفية وباء كورونا.

المصدر: "وفا"