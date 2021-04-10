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الجزائر.. 23 من موقوفي الحراك مضربون عن الطعام منذ الأربعاء الماضي

أخبار العالم العربي

الجزائر.. 23 من موقوفي الحراك مضربون عن الطعام منذ الأربعاء الماضي
Reuters Ramzi Boudina
احتجاجات في الجزائر
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كشفت "اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين" في الجزائر عن إضراب 23 موقوفا عن الطعام منذ الأربعاء الماضي، وذلك بعد أن اعتقلوا خلال مسيرة للحراك الاحتجاجي.

وقالت اللجنة في منشور صفحتها عبر "فيسبوك"، "إن 23 معتقلا يخوضون لليوم الرابع إضرابا عن الطعام في سجن الحراش في العاصمة انطلقوا فيه منذ الأربعاء 7 أبريل".

وأوقف 24 شخصا في الثالث من أبريل بتهمة "المساس بسلامة وحدة الوطن والتجمهر غير المسلح" وذلك خلال محاولة نشطاء من الحراك التظاهر وسط العاصمة الجزائرية.

وأشارت اللجنة إلى توقيف نشطاء آخرين السبت في الجزائر العاصمة، لاسيما في القصبة (المدينة القديمة) وحي باب الوادي الشعبي.

وكان قد أفرج في فبراير الماضي عن نحو أربعين موقوفا بموجب عفو من الرئيس عبد المجيد تبون.

المصدر: "أ ف ب"

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