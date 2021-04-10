الخرطوم.. وفاة 3 مرضى بمركز عزل لمصابي كورونا إثر انقطاع الكهرباء

أعلن وزير الصحة السوداني عمر النجيب عن وفاة 3 من مرضى كوفيد-19 داخل مركز للعزل في العاصمة الخرطوم، نتيجة انقطاع التيار الكهربائي.

وأوضح النجيب خلال مؤتمر صحفي السبت، أن 6 أشخاص كانوا داخل مركز العزل أثناء الانقطاع الكهربائي، وتم إنقاذ 3 منهم بنقلهم إلى مركز عزل آخر، مبديا أسفه لوقوع الحادث.

وطالب ولاية الخرطوم بضرورة إجراء تحقيق في الواقعة لتجنب الأخطاء مستقبلا.

وبخصوص انتشار فيروس كورونا، ذكر أن صدور قرار بإغلاق البلاد مجددا لمواجهة انتشار الفيروس مرهون بالتزام المواطنين بتوجيهات اللجنة العليا للطوارئ الصحية، وتوجيهات مجلس الأمن والدفاع الخاصة بارتداء الكمامات في الأماكن العامة.

ومنذ انتشار كورونا في السودان في مارس 2020، أصيب أكثر من 30111 شخصا، توفي منهم 2063، بينما تعافى 24214 شخصا.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة أطلقت حملة للتطعيم شملت حتى الآن أكثر من 100 ألف مواطن بولايتي الخرطوم والجزيرة.

وستبدأ المرحلة الثانية من الحملة في 5 ولايات هي شمال كردفان، وجنوب كردفان، وشمال دارفور، وولاية نهر النيل، وولاية البحر الأحمر.



المصدر: وسائل إعلام سودانية