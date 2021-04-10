المنفي: سنحافظ على المصالح المشتركة مع أنقرة

أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي اعتزام طرابلس الحفاظ على المصالح المشتركة التي تجمع ليبيا وتركيا خلال فترة عمل المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية.

وجاء هذا التصريح خلال مراسم تسلم المنفي أوراق اعتماد كنعان يلماز سفيرا ومفوضا فوق العادة لتركيا في ليبيا اليوم السبت.

وحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، فإن المنفي "أكد عمق العلاقات الليبية التركية، والروابط الأخوية، وأواصر الصداقة والتعاون بين البلدين، منوها أنه سيتم المحافظة على المصالح المشتركة التي تجمع ليبيا وتركيا خلال فترة عمل الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية".

وشدد المنفي على أهمية عودة الشركات التركية لاستكمال أعمالها المتوقفة في البلاد، والمساهمة في مشاريع إعادة الإعمار.

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وتطرق المنفي إلى زيارة وفد المجلس الرئاسي إلى تركيا ولقائه الرئيس رجب طيب أردوغان واستمرار المحادثات بين البلدين، مضيفا أن وفدا حكوميا رفيع المستوى سيزور تركيا خلال اليومين القادمين، لمناقشة ما تم الاتفاق عليه ودراسته وتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

وأكد السفير التركي استمرار دعم بلاده لعمل المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، مثلما دعمت ليبيا في السابق لتحقيق الأمن والاستقرار، وأن تركيا والمنطقة تحتاج إلى ليبيا قوية ومستقرة ومزدهرة.

المصدر:المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي الليبي