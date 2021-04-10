بعد قفزتين قياسيتين.. تراجع حصيلة الإصابات بكورونا في السعودية

تراجعت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد في السعودية مجددا إلى ما تحت عتبة الـ900 حالة، بعد تسجيل أكبر عدد إصابات جديدة منذ الصيف الماضي على مدى يومين متتاليين.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم السبت عن رصد 878 إصابة جديدة بالعدوى خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 904 إصابات أمس الجمعة و902 إصابتين الخميس.

#الصحة⁩ تعلن عن تسجيل (878) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (10) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (578) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (382,776) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/muPqwk9Ixm — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) April 10, 2021

ويعود أكبر عدد من الإصابات الجديدة إلى منطقة الرياض (410 حالات) ومنطقة مكة المكرمة (149 حالة) والمنطقة الشرقية (141 حالة).

وسجلت السلطات الصحية السعودية خلال اليوم الأخير 10 وفيات جديدة ناجمة عن مرض "كوفيد-19" (مقابل تسع وفيات أمس)، وذلك لأول مرة منذ الثالث من يناير العام الجاري.

وتماثل 578 مريضا للشفاء من العدوى في المملكة خلال آخر 24 ساعة.

وأصبح إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي سجلت في السعودية منذ بداية الجائحة 397636 إصابة مؤكدة منها 6746 حالة وفاة و382776 حالة شفاء و8113 حالة نشطة بما في ذلك 914 مريضا في حالة حرجة.

المصدر: RT