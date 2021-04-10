الرئيس الإماراتي يصدر مرسوما بإعادة تشكيل مجلس إدارة مصرف الدولة المركزي

أصدر الرئيس الإماراتي، خليفة بن زايد آل نهيان، مرسوما اتحاديا بإعادة تشكيل مجلس إدارة مصرف الدولة المركزي، برئاسة منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة.

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ويقضي المرسوم بعضوية كل من "نائب للرئيس، عبد الرحمن صالح آل صالح، ونائب للرئيس، جاسم محمد بوعتابه الزعابي، ومحافظا للمصرف المركزي، خالد محمد سالم بالعمى، كما يضم مجلس الإدارة كلا من الأعضاء: يونس حاجي الخوري، وسامي ضاعن القمزي، والدكتور علي محمد بخيت المداوي الرميثي".

تجدر الإشارة إلى أنه "تم تأسيس مصرف الإمارات المركزي بموجب القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1980 بصفته مؤسسة عامة، وأنه يعمل على تعزيز الاستقرار النقدي والمالي وكفاءة النظام المصرفي للدولة، وحماية المستهلكين، من خلال الإشراف والرقابة الفعالة التي تسهم في دعم النظام الاقتصادي المستدام.

المصدر: "وام"