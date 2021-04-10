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اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا تدعو للإسراع بتنفيذ بنود وقف إطلاق النار وأولها إخراج المرتزقة

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اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا تدعو للإسراع بتنفيذ بنود وقف إطلاق النار وأولها إخراج المرتزقة
Reuters Suhaib Salem
صورة تعبيرية
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حثت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، على "الإسراع في استكمال باقي بنود اتفاق وقف إطلاق النار".

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وجاء في مقدمة هذه المطالبات "إخراج المرتزقة والخبراء الأجانب من الأراضي الليبية دون استثناء".

وطالبت اللجنة بـ"إيقاف العمل باتفاقيات التعاون العسكري والأمني الموقعة خلال فترة النزاع المسلح، وفتح الطريق الساحلي، وتسوية ومعالجة ملف المحتجزين، وكشف مصير جميع المفقودين بشكل كامل"، حسب بيانها على صفحتها في "فيسبوك".

كما دعت مجلس الأمن وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى "تسريع وتيرة عمل بعثة المراقبين الدوليين المكلفة بالإشراف على وقف إطلاق النار، وتوسيع مهمتها لتشمل الإشراف على عمليات إخراج المرتزقة، ودعم جهود اللجنة (5+5) في هذا السياق".

المصدر: صحيفة "الوسط" الليبية

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