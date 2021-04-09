وزارة الصحة التونسية: مليون شخص سجلوا لتلقي اللقاح ونستهدف 3 ملايين حتى يونيو
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q5da
أعلنت وزارة الصحة التونسية عن أعداد التونسيين الذين سجلوا أسماءهم عبر المنصة الإلكترونية "إيفاكس" لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا.
وأكدت الوزارة في بيان يوم الجمعة أن مليون مواطن ما بين ذكور وإناث قد سجلوا أسماءهم لتلقي التلقيح.
وأفادت الصحة التونسية بأن خطة الوزارة تستهدف تلقيح 3 ملايين مواطن تونسي قبل نهاية شهر يونيو القادم ودعت المواطنين إلى التسجيل لتلقي اللقاح.
وكانت حملة التطعيم ضد كورونا قد بدأت في تونس منتصف مارس الماضي في مختلف محافظات الجمهورية بعد أربعة أيام من وصول 30 ألف جرعة من اللقاح الروسي "سبوتنيك V".
Publiée par Ministère de la santé وزارة الصحة sur Vendredi 9 avril 2021
المصدر: RT + وسائل إعلام تونسية