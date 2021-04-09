بعد الجدل حول زواج أصالة.. نجل رجل أعمال مصري يخطب ابنة الفنانة السورية (صورة)

نشرت وسائل الإعلام المصرية صورا من خطوبة شام الذهبي ابنة الفنانة السورية أصالة نصري على نجل رجل أعمال مصري يدعى أحمد هلال.

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ووفقا لوسائل الإعلام المصرية جرت الخطوبة، وسط حضور أسرتي العروسين فقط.

تعد هذه هي الخطوبة الثانية لشام الذهبي بعد طلاقها منذ عدة سنوات، حيث كانت قد ارتبطت بطبيب مصري منذ عام ولكن الخطبة لم تستمر كثيرا بسبب خلافات بين الأسرتين.

ومن المقرر أن يجري الاحتفال بزفاف شام الذهبي ونجل رجل الأعمال، نهاية العام الجاري.

يذكر أن والدتها الفنانة السورية أصالة نصري تزوجت، منذ أيام دون أن تعلن الخبر لوسائل الإعلام من برلماني مصري.