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الصحة الفلسطينية تبحث إجراءات الوقاية من كورونا في رمضان

أخبار العالم العربي

الصحة الفلسطينية تبحث إجراءات الوقاية من كورونا في رمضان
Reuters
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن اللجنة الوبائية بحثت الوضع في الضفة الغربية وقطاع غزة وإجراءات الوقاية من كورونا في شهر رمضان وملف التطعيم والعودة للمدارس.

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وقالت وزيرة الصحة الفسطينية مي الكيلة أنه تم رفع التوصيات إلى رئاسة الوزراء ولجنة الطوارئ العليا.

وتابعت أن "اللجنة بحثت مساء أمس الخميس مأمونية لقاح "أسترازنيكا"، حيث أكدت لجنة الوبائيات أن فلسطين تتبع توصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة بخصوص اللقاحات إضافة إلى الوكالات والمؤسسات الدولية ذات العلاقة كهيئة الدواء الأوروبية ومؤسسة الغذاء والدواء الأمريكية".

وأضافت أنه "لغاية الآن فإن ما صدر عن منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء الأوروبية والمؤسسات ذات العلاقة هو أن الفائدة المرجوة من لقاح "أسترازنيكا" تفوق المخاطر أو الآثار الجانبية له".

المصدر: RT 

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