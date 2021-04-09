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بالفيديو.. أسير فلسطيني يخرج بجسد هزيل وذاكرة مفقودة بعد 17 عاما في السجون الإسرائيلية

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بالفيديو.. أسير فلسطيني يخرج بجسد هزيل وذاكرة مفقودة بعد 17 عاما في السجون الإسرائيلية
الأسير المحرر منصور الشحاتييت
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نشرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية مقطع فيديو يظهر الأسير المحرر منصور الشحاتيت الذي أفرجت عنه إسرائيل بعد اعتقال دام 17 عاما.

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وعلقت الهيئة على المقطع قائلة: "بجسد هزيل وذاكرة مفقودة.. هكذا استقبل الأسير المحرر منصور الشحاتيت حريته بعد 17 عاما من الاعتقال في سجون الاحتلال الاسرائيلي.. حتى أنه لم يتعرف إلى أمه التي انتظرته.. هذا ما ورثه من التعذيب والعزل الانفرادي لسنوات طوال".

المصدر: RT 

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