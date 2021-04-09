التحالف العربي: اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط

أفاد التحالف العربي بقيادة السعودية يوم الجمعة، بأنه اعترض ودمر طائرة بدون طيار مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط جنوب غرب المملكة العربية السعودية.

وأكد التحالف أن المحاولات العدائية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية من قبل الحوثيين تعد جرائم حرب.

وشدد على أنه سيتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

#عاجل_السعودية#التحالف: اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط. pic.twitter.com/Im2F5FFQGq — أخبار السعودية (@sauditv_1) April 9, 2021

من جهتها، قالت جماعة أنصار الله (الحوثية) اليوم إنها أطلقت طائرة مسيرة مفخخة على موقع حساس في مطار أبها في جنوب السعودية وإن الطائرة أصابت هدفها.

ولم يرد بعد أي تأكيد سعودي على استهداف مطار أبها.

وكان التحالف بقيادة السعودية قد أفاد في وقت متأخر من مساء الخميس بأنه دمر طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون صوب المملكة.

المصدر: RT + وكالات