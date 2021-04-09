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الحوثيون يعلنون عن هجوم بمسيرة على "موقع حساس" في مطار أبها السعودي

أخبار العالم العربي

الحوثيون يعلنون عن هجوم بمسيرة على
Reuters
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أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثيون في اليمن عن تنفيذ قواتها هجوما باستخدام طائرة دون طيار على "موقع حساس" بمطار أبها الدولي في السعودية عصر اليوم الجمعة.

وكتب المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع في بيان عبر "توبتر" أن طائرة مسيرة من نوع "قاصف 2K " "أصابت هدفها بدقة".

وأضاف أن هذا الاستهداف يأتي "في إطار الرد المشروع على تصعيد العدوان والحصار الشامل على بلدنا العزيز".

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من جانبه، أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن عن "اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة" أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط.

ويأتي ذلك بعد يوم على إعلان الحوثيين عن استهداف مرابض الطائرات في مطار محافظة جازان في السعودية بطائرة مسيرة مفخخة.

المصدر: RT

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