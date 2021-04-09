بروفيسور جزائري: عمليات الختان بالمستشفيات خلال رمضان سيفصل فيها المجلس العلمي

قال إلياس رحال المدير العام لمصالح الصحة وإصلاح المستشفيات في الجزائر، إن الوضعية الوبائية في البلاد مستقرة، مؤكدا أن عمليات الختان بالمستشفيات خلال رمضان سيفصل فيها المجلس العلمي.

وأوضح رحال في تصريح لإذاعة "سطيف" أن 1300 مصاب حامل لفيروس كورونا موجودون حاليا بالمستشفيات.

وأضاف أنه إذا استمر هذا الاستقرار سيتم التكفل بعدد كبير من المرضى المبرمجين لعمليات جراحية.

وصرح بأن كل الجزائريين المعنيين بالتلقيح سنة 2021 سيتحصلون على اللقاح، وأن عدد الملقحين سيكشف عنهم الأسبوع القادم.

وقال في السياق إن التحضير جار لبرنامج ومخطط إعلامي لتوزيع اللقاح بوصول الحصص الجديدة والكشف عنه سيكون خلال أيام.

وأشار إلى أن خطر عدوى فيروس كورونا لا يزال مطروحا، وهو خطير أكان متحورا أو غير متحور، داعيا إلى ضرورة توخي الحذر.

المصدر: صحيفة "النهار" الجزائرية