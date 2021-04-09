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السفير الأمريكي في بغداد: لا نية لنا بإغلاق سفارتنا

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السفير الأمريكي في بغداد: لا نية لنا بإغلاق سفارتنا
Reuters
السفير الأميركي لدى العراق ماثيو تولر
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أكد السفير الأمريكي لدى العراق، ماثيو تولر، أنه لا توجد أي نية لإغلاق السفارة في بغداد، مشيرا إلى أن "المجاميع المنفلتة التي تهاجم المنطقة الخضراء تستهدف السيادة العراقية".

وقال في تصريح إن "الحكومة العراقية اتخذت خطوات جيدة في سبيل منع تكرار هذه الهجمات"، مشددا على أنه "لا توجد أي نية حول إغلاق السفارة والإدارة الأمريكية الحالية تركز على العمل الدبلوماسي للوصول إلى نتائج جيدة".

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت في وقت سابق، أن الجولة القادمة من الحوار الاستراتيجي العراقي - الأمريكي ستجري يوم 7 أبريل الحالي.

وأكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، أن الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة الأمريكية يحظى باهتمام الحكومة العراقية.

المصدر: "بغداد اليوم" + RT

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