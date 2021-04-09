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الداخلية الليبية تنفي اقتحام مقرها بطريق المطار

أخبار العالم العربي

الداخلية الليبية تنفي اقتحام مقرها بطريق المطار
Reuters
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نفت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية ما تم تداوله عن "اقتحام مقر الوزارة بطريق المطار"، واصفة ما يشاع بأنه "أخبار زائفة وعارية عن الصحة تماما".

وأكدت الوزارة في بيان أن "تلك الإشاعات لن تزيدها ومنتسبيها كافة إلا قوة وإصرارا على محاربة الجريمة وضبط مرتكبيها وبالتالي ضمان حياة آمنة مطمئنة للوطن وللمواطن".

وأهاب البيان "بكل أبناء ليبيا بعدم التعاطي مع تلك الإشاعات والانتباه إليها جيدا باعتبارها تضر بأمن واستقرار البلاد".

المصدر: "بوابة الوسط"

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