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الاتحاد الأوروبي وفرنسا يدرسان فرض عقوبات على ساسة لبنانيين

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الاتحاد الأوروبي وفرنسا يدرسان فرض عقوبات على ساسة لبنانيين
Reuters
لبنان
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تعكف فرنسا والاتحاد الأوروبي على إعداد مقترحات قد تسفر عن تجميد أصول وفرض حظر السفر على ساسة لبنانيين لدفعهم للاتفاق على حكومة لإنقاذ البلاد من الانهيار الاقتصادي.

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وقادت فرنسا الجهود لمساعدة لبنان، لكنها لم تنجح بعد في دفع الفصائل الطائفية العديدة على الاتفاق على حكومة، ناهيك عن الشروع في إصلاحات قد تسمح بتدفق مساعدات أجنبية.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان لنواب البرلمان يوم الثلاثاء "يجري إعداد مقترحات ملموسة ضد نفس الأشخاص الذين تخلوا عن الصالح العام من أجل مصالحهم الشخصية".

وتابع قائلا "إن لم يضطلع الساسة بمسؤولياتهم، فلن نتردد في الاضطلاع بمسؤولياتنا".

وصرح دبلوماسيان بأن فريق لو دريان يدرس كيف يمكن للاتحاد الأوروبي إعداد عقوبات تشمل حظر السفر وتجميد الأصول.

وكان انفجار ضخم في مرفأ بيروت قد دمر أحياء بأكملها في العاصمة اللبنانية في أغسطس، ولم يجر بعد تشكيل حكومة لتحل محل الحكومة التي استقالت بعد الحادثة.

المصدر: رويترز

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