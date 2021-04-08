الإمارات تسجل 3 وفيات و2112 إصابة جديدة بكورونا
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q534
أعلنت وزارة الصحة الإماراتية اليوم الخميس عن تسجيل 3 وفيات و2112 إصابة جديدة بفيروس كورونا.
وبهذه الحصيلة يرتفع إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية الجائحة إلى 478,131، والوفيات إلى 1,523 حالة.
آخر الإحصائيات حول إصابات فيروس كوفيد 19 في الإمارات— وزارة الصحة ووقاية المجتمع - MOHAP UAE (@mohapuae) April 8, 2021
The latest update of Coronavirus (Covid 19) in the UAE#نلتزم_لننتصر#التزامك_حياتك#ملتزمون_يا_وطن#كوفيد19#وزارة_الصحة_ووقاية_المجتمع_الإمارات#we_commit_until_we_succeed#covid19#mohap_uaepic.twitter.com/ZRdKtV7bDj
كما أشارت وزارة الصحة الإماراتية إلى تعافي 2,191 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع مجموع حالات الشفاء إلى 463,032.
المصدر: الصحة الإماراتية