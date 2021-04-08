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الإمارات تسجل 3 وفيات و2112 إصابة جديدة بكورونا

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الإمارات تسجل 3 وفيات و2112 إصابة جديدة بكورونا
Reuters
الإمارات - أرشيف
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أعلنت وزارة الصحة الإماراتية اليوم الخميس عن تسجيل 3 وفيات و2112 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وبهذه الحصيلة يرتفع إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية الجائحة إلى 478,131، والوفيات إلى 1,523 حالة.

كما أشارت وزارة الصحة الإماراتية إلى تعافي 2,191 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع مجموع حالات الشفاء إلى 463,032.

المصدر: الصحة الإماراتية

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