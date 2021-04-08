مستوطنون يستولون على 3 بنايات سكنية وقطعة أرض في سلوان

استولت جمعية "عطيرت كوهنيم الاستيطانية"، فجر اليوم الخميس، على ثلاث بنايات سكنية وقطعة أرض في الحارة الوسطى في بلدة سلوان الملاصقة لأسوار البلدة القديمة في مدينة القدس.

وأوضح مركز معلومات وادي حلوة-القدس، أن أكثر من 100 مستوطن برفقة أفراد من الشرطة والحراسة وعمال المستوطنين، اقتحموا عند الساعة الثانية فجرا الحارة الوسطى في بلدة سلوان، وقاموا بالدخول إلى قطعة أرض و3 بنايات سكنية في المنطقة "لم يتواجد أصحابها بها وكانت غير مأهولة بالسكان".

وأضاف المركز في بيان له، أن المستوطنين قاموا بوضع غرفتين سكنيتين داخل قطعة الأرض، إضافة إلى درج جاهز، كما وضعوا كاميرات مراقبة على البنايات السكنية، وفتحوا مدخلا جديدا لإحدى البنايات.

وأوضح مركز المعلومات أن عدد البؤر الاستيطانية في حي بطن الهوى في سلوان ارتفع اليوم الى 12 بؤرة وقطعة أرض، ومعظمها بنايات سكنية سربت للمستوطنين خلال الأعوام الماضية، وشهد عام 2014 و2015 أكبر عملية تسريب في سلوان.

المصدر: "معا"