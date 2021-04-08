"نجدة العبيد" تتسبب في إقالة مستشار إعلامي بوزارة التهذيب الوطني الموريتانية

ذكر موقع "صحراء ميديا" أن وزارة التهذيب الوطني الموريتانية أقالت مستشارها الإعلامي ولد اصنيبه، وذلك لحضوره مؤتمرا صحفيا لمنظمة "نجدة العبيد" يوم الثلاثاء.

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ونقل الموقع المحلي عن المستشار المقال أن الوزير استدعاه "وأبلغه بقرار الإقالة وسببها"، مشيرا إلى أن المصادقة على الإقالة من المتوقع أن تتم في مجلس الوزراء الذي سينعقد اليوم.

وأفاد المستشار السابق في تصريحه بأن تعيينه جرى قبل عدة أشهر من دون التشاور معه، لافتا إلى أنه "لم يبلغ عند التعيين بأي نوع من الحجر السياسي والحقوقي حتى يوافق أو يعارض".

وروى المستشار المقال أنه أبلغ الوزير خلال اللقاء أن "السلطات كانت على علم بنشاطه الإعلامي والحقوقي والسياسي، ولم تطلب منه في أي وقت من الأوقات التوقف عن هذا النشاط".

وكان هذا المستشار وفق المصدر قد ظهر خلال مؤتمر صحفي عقدته منظمة "نجدة العبيد" حول حادثة وادان، وفيه أكدت أن ما أثارته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حول الموضوع غير صحيح، وتمسكت بوجهة نظرها حول الحادثة.

ويوصف ولد اصنيبه بأنه أحد أعضاء منظمة "نجدة العبيد" الحقوقية، وهي واحدة من أقدم وأعرق المنظمات الحقوقية في موريتانيا.

المصدر: صحراء ميديا