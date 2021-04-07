مستشار الأمن القومي العراقي: واشنطن تعهدت بسحب جزء مهم من قواتها من العراق

أعلنت بغداد اليوم الأربعاء أن واشنطن تعهدت بسحب جزء كبير من قواتها من العراق، وأن الجانبين اتفقا على عدم وجود قواعد أجنبية على أراضيه.

وقال مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية فؤاد حسين، عقب جلسة الحوار الاستراتيجي الثالثة بين البلدين، إن "بغداد وواشنطن اتفقتا على إدارة العراق للحرب ضد داعش، وعلى ألا تكون هناك قواعد عسكرية أميركية أو أجنبية في العراق".

وتابع أن "الجانب الأميركي تعهد بسحب عدد مهم من قواته من العراق"، فيما أكد الجانب العراقي على "حماية الكوادر الأجنبية".

وكانت وزارة الخارجية العراقية أعلنت الأربعاء عن انطلاق الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي العراقي الأميركي.

المصدر: وكالات