 
مباشر

مستشار الأمن القومي العراقي: واشنطن تعهدت بسحب جزء مهم من قواتها من العراق

أخبار العالم العربي

مستشار الأمن القومي العراقي: واشنطن تعهدت بسحب جزء مهم من قواتها من العراق
Reuters AS/SAL/
قوات أمريكية في العراق
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q4u0

أعلنت بغداد اليوم الأربعاء أن واشنطن تعهدت بسحب جزء كبير من قواتها من العراق، وأن الجانبين اتفقا على عدم وجود قواعد أجنبية على أراضيه.

وقال مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية فؤاد حسين، عقب جلسة الحوار الاستراتيجي الثالثة بين البلدين، إن "بغداد وواشنطن اتفقتا على إدارة العراق للحرب ضد داعش، وعلى ألا تكون هناك قواعد عسكرية أميركية أو أجنبية في العراق".

وتابع أن "الجانب الأميركي تعهد بسحب عدد مهم من قواته من العراق"، فيما أكد الجانب العراقي على "حماية الكوادر الأجنبية".

وكانت وزارة الخارجية العراقية أعلنت الأربعاء عن انطلاق الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي العراقي الأميركي.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا