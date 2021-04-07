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العاهل الأردني يلتقي رئيسة المفوضية الأوروبية

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العاهل الأردني يلتقي رئيسة المفوضية الأوروبية
AFP
الملك الأردني عبد الله الثاني ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين
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بحث الملك الأردني عبدالله الثاني مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أوجه التعاون بين الأردن والتكتل الأوروبي، إضافة إلى آخر المستجدات الإقليمية والدولية.

وأفاد الديوان الملكي الهاشمي في تغريدة عبر "تويتر" بأن "الملك عبدالله الثاني استقبل رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، حيث جرى بحث أوجه التعاون بين الأردن والاتحاد الأوروبي في شتى الميادين، إضافة إلى آخر المستجدات إقليميا ودوليا".

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وكان الملك عبدالله الثاني تلقى مكالمة هاتفية من الرئيس الأمريكي جو بايدن، حيث أعرب الأخير "عن تضامن الولايات المتحدة التام مع الأردن، بقيادة جلالته، وتأييدها لإجراءات وقرارات المملكة للحفاظ على أمنها واستقرارها".

المصدر: RT

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