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مصر.. براءة رئيس الوزراء الأسبق أحمد شفيق من تهمة الإضرار بالمال العام

أخبار العالم العربي

مصر.. براءة رئيس الوزراء الأسبق أحمد شفيق من تهمة الإضرار بالمال العام
Reuters
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قضت محكمة جنايات القاهرة في مصر، ببراءة أحمد شفيق رئيس الوزراء المصري الأسبق ومنافس الرئيس المصري الراحل محمد مرسي في انتخابات الرئاسة.

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وبرأت المحكمة الفريق أحمد شفيق و2 آخرين في اتهامهم بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"جمعية خدمات مصر الجديدة الأهلية (مشروع حديقة الأسرة)"، وتبين عدم حضور شفيق وآخرين جلسة الحكم.

وكانت المحكمة قد استمعت في الجلسة السابقة لمرافعة أسامة عبيد دفاع شفيق، والذي قال إنه من خلال تصفحه أوراق الدعوى من بدايتها حتى نهايتها، وجد بأنها تشير عن عدم توافر خطيئة جنائية تدين المتهمين، إضافة إلى أن محكمة الجنايات أمام دائرة أخرى سبق وأن قضت ببراءة المتهمين بناء عن الأوراق التي أكدت خلوها من أي جريمة إلا أن النيابة طعنت على حكم البراءة.

وكان قاضي التحقيق أحال شفيق وآخرين للمحاكمة بصفتهم موظفين عموميين، أضروا عمدا بأموال جهة عملهم. 

المصدر: "المصري اليوم"

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