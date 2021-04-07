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نائب وزير دفاع روسيا يبحث مع رئيس الحشد الشعبي العراقي التعاون العسكري-التقني

أخبار العالم العربي

نائب وزير دفاع روسيا يبحث مع رئيس الحشد الشعبي العراقي التعاون العسكري-التقني
Sputnik
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أجرى رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، فالح الفياض، خلال زيارته إلى موسكو، اليوم الأربعاء، مباحثات مع نائب وزير الدفاع الروسي، ألكسندر فومين.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها أن فومين والفياض خلال الاجتماع تبادلا الآراء بشأن الوضع في الشرق الأوسط، وتطرقا إلى المسائل المتعلقة بواقع التعاون العسكري والعسكري-التقني بين الطرفين، وأفاق تطويره.

وذكرت الوزارة بأن الطرفين أكدا استعدادهما لمواصلة تطوير التعاون الروسي-العراقي في مجالات الدفاع والأمن ومكافحة الإرهاب.

واجتمع الفياض في وقت سابق من اليوم في موسكو مع كل من نائب وزير الخارجية، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول شمال إفريقيا ميخائيل بوغدانوف، وسكرتير مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف.

المصدر: زفيزدا

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