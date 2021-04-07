السيسي لإثيوبيا: "اللي عمله ربنا مش هيغيره البشر"

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رسالة إلى إثيوبيا حول مياه نهر النيل، ومحاولة استقطاع جزء من حصة مصر منها عبر ملء سد النهضة في إثيوبيا.

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وأضاف الرئيس المصري، خلال كلمته في افتتاح مجمع الوثائق المؤمنة والذكية: "نهر النيل ده موضوع ربنا سبحانه وتعالى.. هو اللى بيعمله ومجرى المياه من عند ربنا.. وأنها توصل إلى مصر من عند ربنا.. ومصر لو كانت على ارتفاع مكنتش المياه هتدخلها.. واللى عمله ربنا مش هيغيره البشر".

وتابع: "التعاون أفضل، ونجرى مع بعضنا للتنمية.. أنا لمست خلال السنوات الماضية فى الأشقاء بأثيوبيا الشعور بعدم الراحة.. أنا بتكلم عن الرأى العام.. طب ليه؟.. احنا كلنا مع بعض ولازم نتعاون مع بعض فى مفاوضات سد النهضة، والقضية عادلة".

المصدر: اليوم السابع