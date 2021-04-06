وفد رسمي جزائري ينسحب من اجتماع إقليمي بسبب "خرائط غير شرعية" تخص الصحراء

انسحب، اليوم الثلاثاء، الوفد الجزائري من الاجتماع الإقليمي لمديري الجمارك لشمال إفريقيا والشرق الأدنى والشرق الأوسط بسبب رفضه "خرائط غير شرعية تضم الصحراء الغربية للمغرب".

وطلب المدير العام للجمارك الجزائرية نور الدين خالدي من رئيس الاجتماع، عميد جمارك الأردن جلال القضاة، "سحب هذه الخرائط فورا وكل مستند وإعلان أو وثيقة رقمية أو ورقية تظهر ضم الصحراء الغربية للمغرب"، وفق ما نقلته صحيفة "الخبر" الجزائرية.

وأوضح خالدي أن الجزائر "صعدت من حدة احتجاجها وقررت الانسحاب من الاجتماع" بعد أن لمست "عدم تجاوب من رئيس الاجتماع الذي تحجج بكون أعمال الاجتماع لا تأخذ بعين الاعتبار هذه المسائل".

وتسعى جبهة "البوليساريو" المدعومة من الجزائر إلى استقلال منطقة الصحراء، وهي منطقة صحراوية شاسعة يسيطر عليها المغرب منذ انسحاب إسبانيا في عام 1975.

ويسعى المغرب منذ وقت طويل إلى الاعتراف الدولي بمطالبته بالمنطقة التي يسميها "الأقاليم الجنوبية".

وفي ديسمبر المنصرم، اعترفت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بسيادة المغرب على منطقة الصحراء ووعدت بفتح قنصلية في الداخلة.

المصدر: صحيفة "الخبر" الجزائرية + وكالات