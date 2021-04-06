مصر.. سائق قطار يمنع كارثة على شريط السكك الحديدية (فيديو)

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، فيديو لقيام سائق قطار بتحرير حمار مربوط على شريط السكك الحديدية ما بين الأقصر وأسوان.

وتبين من الفيديو، أنه تلاحظ لسائق القطار 751 وجود حمار مربوط على شريط السكة الحديد، ما دفعه للتوقف، والنزول مترجلا على قدميه إلى حيث حرر الحمار الذي كان مربوطا بحبل، واقتاده إلى منطقة بعيدة عن شريط السكة الحديد.

وكما جاء في الفيديو، فإن السائق لاحظ وجود أطفال من الناحية الثانية من شريط السكة الحديد، ونبه عليهم ألا يفعلوا هذا مرة أخرى.

وقال مصدر بالسكة الحديد، إنه من الممكن أن يتسبب الحمار إذا اصطدم به القطار في إيقاف الجرار، ولكن يقظة السائق منعت الكارثة، مثلما حدث من قبل في مدينة دشنا حيث توقف أحد القطارات بسبب اصطدامه بدابة كسرت ماسورة الهواء.

المصدر: الوطن