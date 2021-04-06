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السعودية مجددا رئيسة للمجلس الاستشاري لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب

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السعودية مجددا رئيسة للمجلس الاستشاري لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب
Reuters DENIS BALIBOUSE
علم الأمم المتحدة
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أعلن مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب تجديد رئاسة المجلس الاستشاري لثلاثة أعوام، لمندوب السعودية الدائم لدى ‏الأمم المتحدة، السفير عبد الله بن يحيى المعلمي.

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هذا وقال عبد الله المعلمي في هذا الإطار، إن "قرار المركز يجسد الثقة بالسعودية والدور الرئيس الذي تلعبه ‏المملكة في دعم مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب".

السعودية مجددا رئيسة للمجلس الاستشاري لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب

وأشار المعلمي إلى أن "ذلك يبين الاهتمام الكبير للمملكة ‏العربية السعودية والتزامها المستمر بمكافحة الإرهاب".‏

المصدر: "واس"

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