السعودية مجددا رئيسة للمجلس الاستشاري لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب

أعلن مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب تجديد رئاسة المجلس الاستشاري لثلاثة أعوام، لمندوب السعودية الدائم لدى ‏الأمم المتحدة، السفير عبد الله بن يحيى المعلمي.

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هذا وقال عبد الله المعلمي في هذا الإطار، إن "قرار المركز يجسد الثقة بالسعودية والدور الرئيس الذي تلعبه ‏المملكة في دعم مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب".

وأشار المعلمي إلى أن "ذلك يبين الاهتمام الكبير للمملكة ‏العربية السعودية والتزامها المستمر بمكافحة الإرهاب".‏

المصدر: "واس"