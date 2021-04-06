السعودية مجددا رئيسة للمجلس الاستشاري لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب
Reuters DENIS BALIBOUSE
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أعلن مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب تجديد رئاسة المجلس الاستشاري لثلاثة أعوام، لمندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبد الله بن يحيى المعلمي.
هذا وقال عبد الله المعلمي في هذا الإطار، إن "قرار المركز يجسد الثقة بالسعودية والدور الرئيس الذي تلعبه المملكة في دعم مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب".
وأشار المعلمي إلى أن "ذلك يبين الاهتمام الكبير للمملكة العربية السعودية والتزامها المستمر بمكافحة الإرهاب".
المصدر: "واس"