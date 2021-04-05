 
مباشر

المغرب..7 وفيات و132 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أخبار العالم العربي

المغرب..7 وفيات و132 إصابة جديدة بفيروس كورونا
Reuters Youssef Boudlal
فريق طبي مغربي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q4cp

أعلنت وزارة الصحة المغربية عن تسجيل 7 وفيات و132 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 8857، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 498329.

إقرأ المزيد
المغرب.. رصد الطفرة البريطانية من كورونا في 7 ولايات
المغرب.. رصد الطفرة البريطانية من كورونا في 7 ولايات

وأشارت إلى أن أربعة ملايين و35233 مواطنا تلقوا الجرعة الأولى من التطعيم للوقاية من فيروس كورونا، بينما تلقى ثلاثة ملايين و95123 الجرعة الثانية.

وكانت الوزارة أعلنت في اليوم السابق عن تسجيل 8 وفيات و365 إصابة بالفيروس.

 

المصدر: "رويترز" 

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا