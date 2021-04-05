المغرب..7 وفيات و132 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية عن تسجيل 7 وفيات و132 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 8857، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 498329.

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وأشارت إلى أن أربعة ملايين و35233 مواطنا تلقوا الجرعة الأولى من التطعيم للوقاية من فيروس كورونا، بينما تلقى ثلاثة ملايين و95123 الجرعة الثانية.

وكانت الوزارة أعلنت في اليوم السابق عن تسجيل 8 وفيات و365 إصابة بالفيروس.

المصدر: "رويترز"